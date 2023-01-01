Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Modern iş gücü için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir işe alım platformuyla başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ötesine geçin. SmartRecruiters'ın Yetenek Kazanma Paketi, büyük yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için gereken her şeyi sağlar.

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