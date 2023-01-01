Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Workable'ın yetenek edinme yazılımı, bir başvuru takip sisteminden çok daha fazlası, ekiplerin adayları bulmasına, başvuru sahiplerini değerlendirmesine ve doğru işe alımı daha hızlı yapmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: workable.com

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