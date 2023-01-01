WebCatalog
Adaface

Adaface

adaface.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adaface çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En aday dostu beceri değerlendirmelerini kullanın. Hileli sorular içeren bir test oluşturmak istemezsiniz. En iyi adaylarınız bir tane bile vermeyecektir. Adayları iş başında becerileri açısından Adaface ile test edin ve en nitelikli adayları bulun.

Web Sitesi: adaface.com

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