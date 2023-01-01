WebCatalog
BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

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Bizotic, yüksek öğrenim alanında faaliyet gösteren bir eğitim ve değerlendirme hizmetleri şirketidir. Karnataka, Andhra Pradesh ve Telangana'da 50'den fazla mühendislik, yönetim ve diğer profesyonel kolejlerle çalışıyoruz. Beceri geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanan Bizotic, öğrencilere seçtikleri sektörde başarılı olmaları için gerekli araçları aşılamayı amaçlamaktadır. İlgi çekici eğitim oturumları, sürekli değerlendirmeler ve ayrıntılı bir geri bildirim sistemi, Bizotic'in çalıştığı temel ilkelerden bazılarıdır. Ayrıntılı ve konuya özel test sonuçları, sektör lideri analizler, ürün grubumuz ve değerlendirme platformumuz gibi yenilikçi çözümlerle performansı artırmanın ve kariyer hayallerine ulaşmanın anahtarıdır.

Web Sitesi: bizoticlearn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BizoticLearn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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