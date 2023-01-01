Physics Wallah

Fizik Aşktır. 12. IIT JEE & NEET hazırlığı. Canlı Sınıflar, Video Dersler, Test serileri, Ders notları, En iyi soruları içeren Konuya Dayalı Ödevler, Dinamik Egzersiz ve çok daha fazlası.

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