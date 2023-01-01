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doubtnut.com

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Doubtnut, NCERT Sınıf 6, Sınıf 7, Sınıf 8, Sınıf 9, Sınıf 10, Sınıf 11 ve Sınıf 12, IIT JEE hazırlığı, NEET hazırlığı ve CBSE, UP Board, Bihar için Anında Video Çözümleri içeren 1 Numaralı Çalışma Uygulaması ve Öğrenme Uygulamasıdır Yönetim Kurulu, Rajasthan Kurulu, MP Kurulu, Telangana Kurulu vb. CBSE ve diğer eyalet kurullarına yönelik NCERT çözümleri öğrenciler için temel bir gerekliliktir. Doubtnut ödevlere, şüphelere ve tüm soruların çözümlerine yardımcı olur. Öğrencilerin NEET & IIT JEE'de AIR 100'ün altına girmelerine yardımcı oldu. IIT-JEE Mains & Advanced önceki yıl makaleleri, NEET önceki yıl makaleleri, 6 ila 12. sınıflar için NCERT kitapları, CBSE, Pathfinder Yayınları, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, kurullar için Cengage kitaplarının PDF ve video çözümlerini edinin ve rekabetçi sınavlar. Doubtnut mükemmel NEET ve IIT JEE hazırlık uygulamasıdır. NEET ve IIT JEE önceki yıl makaleleri için çözümlerin yanı sıra bölüm bazında NEET MCQ çözümleri edinin. IIT JEE ve NEET hazırlığı için tüm çalışma materyalini Hintçe ve İngilizce dilinde alın.

Web Sitesi: doubtnut.com

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