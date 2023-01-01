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Sankalp Bharat

Sankalp Bharat

sankalpbharat.com

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Sankalp Bharat, Hindistan'da IIT JEE Main, JEE Advanced, NEET (UG), vb. gibi Mühendislik ve Tıp Giriş Sınavlarına katılan öğrenciler için öncü JEE/NEET Hazırlık platformudur. Ayrıca öğrencileri NTSE, Boards, KVPY ve Olimpiyatlara da hazırlıyoruz.

Web Sitesi: sankalpbharat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sankalp Bharat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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