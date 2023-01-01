Sankalp Bharat, Hindistan'da IIT JEE Main, JEE Advanced, NEET (UG), vb. gibi Mühendislik ve Tıp Giriş Sınavlarına katılan öğrenciler için öncü JEE/NEET Hazırlık platformudur. Ayrıca öğrencileri NTSE, Boards, KVPY ve Olimpiyatlara da hazırlıyoruz.

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