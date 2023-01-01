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Vidyamandir Classes

Vidyamandir Classes

student.vidyamandir.com

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Başarıyla eşanlamlı bir isim olan VMC, IIT-JEE, NEET, Foundation ve BITSAT, KVPY vb. gibi diğer prestijli sınavlar için önde gelen/en iyi Koçluk enstitüsüdür. 30 yılı aşkın süredir devam eden ve en yüksek seçim oranlarıyla devam eden başarı mirasıyla, Koçluk kurumunun seçimi söz konusu olduğunda şüphesiz en iyi seçim budur. Muazzam başarı, son 5 yılda JEE Mains için 10.000'den fazla seçimi, JEE Advanced'de yılda 1000'den fazla seçimi ve geçen yıl NEET'te %87,5 seçimi kapsamaktadır.

Web Sitesi: vidyamandir.com

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