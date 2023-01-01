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ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ELSA Speech Analyzer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Seçtiğiniz bir konu hakkında özgürce konuşun ve grameriniz, kelime bilginiz, telaffuzunuz, tonlamanız ve genel İngilizce akıcılığınız hakkında ayrıntılı geri bildirim alın!

Web Sitesi: speechanalyzer.elsaspeak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ELSA Speech Analyzer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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