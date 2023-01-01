Youglish
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: youglish.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Youglish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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esplibrary.com
Merriam-Webster Dictionary
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Oxford Learner’s Dictionaries
oxfordlearnersdictionaries.com
Yandex Translate
translate.yandex.com
StoriesForKids
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Use of English PRO
useofenglishpro.com
VibeCatch
vibecatch.com
Thesaurus.com
thesaurus.com
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clarity.microsoft.com