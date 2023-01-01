İngilizceyi güvenle ve akıcı bir şekilde konuşmayı öğrenmek tamamen pratikle ilgilidir. Enguru Kids ile canlı çevrimiçi grup veya kişisel derslerimiz aracılığıyla İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Herkesin denemesi için 1 günlük ÜCRETSİZ ders hakkı vardır!

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