WebCatalog
enguru Kids

enguru Kids

engurukids.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde enguru Kids çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İngilizceyi güvenle ve akıcı bir şekilde konuşmayı öğrenmek tamamen pratikle ilgilidir. Enguru Kids ile canlı çevrimiçi grup veya kişisel derslerimiz aracılığıyla İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Herkesin denemesi için 1 günlük ÜCRETSİZ ders hakkı vardır!

Web Sitesi: engurukids.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, enguru Kids ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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