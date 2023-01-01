enguru Kids
engurukids.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde enguru Kids çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: engurukids.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, enguru Kids ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Lingoda
learn.lingoda.com
EnglishCentral
englishcentral.com
BBC Learning English
bbc.co.uk
SproutVideo
sproutvideo.com
Prodigy
prodigygame.com
Preply
preply.com
The Fluent Life
app.thefluentlife.com
LiteracyPlanet
app.literacyplanet.com
Free4Talk
free4talk.com
Games to Learn English
gamestolearnenglish.com
Class24
class24.study
Cuemath
cuemath.com