KidPass

KidPass

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Web Sitesi: kidpass.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde KidPass çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çocuk Aktivitelerini ve Bire Bir Kişiselleştirilmiş Öğrenmeyi keşfedin. 2 ila 10 yaş arası çocuklar için en iyi aktivite kitlerini, erken öğrenme uygulamalarını, sınıfları, 1x1 kişiselleştirilmiş öğrenimi ve daha fazlasını bulun

Web Sitesi: kidpass.com

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