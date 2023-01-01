Prodigy
prodigygame.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prodigy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: prodigygame.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Prodigy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
SplashLearn
splashlearn.com
LiteracyPlanet
app.literacyplanet.com
Legends of Learning
app.legendsoflearning.com
Reflex
apps.explorelearning.com
Education Perfect
app.educationperfect.com
Desmos Calculator
desmos.com
Smartick
smartickmethod.com
enguru Kids
engurukids.com
Burlington English
app.burlingtonenglish.com
Toveedo
toveedo.com
BrainPOP
brainpop.com
Cambly
cambly.com