WebCatalog
Prodigy

Prodigy

prodigygame.com

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Prodigy ile bir öğrenme macerasına başlayın Hayal gücünüzü harekete geçirin ve oyun tabanlı öğrenmeyle hem Matematik hem de İngilizcede macera dolu bir dünyayı güçlendirin. Prodigy Math ve Prodigy English, çocukları meşgul eden müfredata uygun beceri uygulamalarının kilidini açar!

Web Sitesi: prodigygame.com

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