WebCatalog
SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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SplashLearn, ilgi çekici Matematik ve ELA uygulamaları için 40 milyondan fazla çocuk tarafından sevilen, ödüllü bir öğrenme programıdır. Ortak Çekirdek ve çeşitli eyalet standartlarıyla uyumludur.

Web Sitesi: splashlearn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SplashLearn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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