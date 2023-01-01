WebCatalog
Kanshudo

Kanshudo

kanshudo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kanshudo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kişiselleştirilmiş, her zaman açık, akıllı Japonca öğretmeniniz. - Kanıtlanmış öğrenme stratejileri. - Dersler, bilgi kartları, meydan okumalar, oyunlar, okumalar. - Kana, kanji, gramer ve kelime bilgisi. - Her seviye için akıllı çalışma önerileri. - Etkili, hızlı ve eğlenceli.

Web Sitesi: kanshudo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kanshudo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Grammar.com

Grammar.com

grammar.com

VocabEnricher

VocabEnricher

vocabenricher.com

Polly Lingual

Polly Lingual

pollylingu.al

Engvid

Engvid

engvid.com

Stadai

Stadai

stadai.com

BBC Learning English

BBC Learning English

bbc.co.uk

WaniKani

WaniKani

wanikani.com

Mirinae

Mirinae

mirinae.io

Drops

Drops

app.languagedrops.com

Memrise

Memrise

memrise.com

Kitsun

Kitsun

kitsun.io

LyricsTraining

LyricsTraining

lyricstraining.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası