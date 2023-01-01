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Polly Lingual

Polly Lingual

pollylingu.al

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Etkileşimli dersler, oyunlar ve videolar aracılığıyla İspanyolca, Fransızca, Korece, Almanca, İtalyanca, Arapça, İbranice, Portekizce, Çince, Japonca, Rusça ve Hollandaca öğrenin Polly Lingual, yabancı dil öğrenmek için çok yönlü bir öğrenme platformudur. Şu anda İspanyolca, Fransızca, Çince, Almanca, İtalyanca, Arapça, İbranice, Portekizce, Korece, Japonca, Rusça, Felemenkçe ve İngilizce dillerinde kurslar sunuyoruz. Yabancı dil edinme deneyiminin farklı bölümleri için farklı öğrenme tekniklerinin uygun olduğunu biliyoruz. İnteraktif derslerimiz, öğrencilere temel kelime ve dilbilgisinde uzmanlaşmaları için ezber egzersizleri sağlarken, Polly Elçileri canlı video dersleri aracılığıyla öğrencilere akıcılık kazandırıyor. İnteraktif derslerde öğrenmeyi verimli ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli kanıtlanmış algoritmalar kullanılır. Tüm derslere ve gelişmiş özelliklere erişebilmek için Polly Passport aboneliği gereklidir. Polly Elçileri, öğrencilere telaffuz, konuşma pratiği yapma, yerel lehçeleri öğrenme ve daha pek çok konuda yardımcı olmak için özel video oturumları için hazırdır. Video oturumları Elçiye bağlı olarak ayrı olarak veya 5 ve 10 oturumluk paketler halinde satılır. Bazı Elçiler 30 dakikalık deneme dersleri bile veriyor.

Web Sitesi: pollylingu.al

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