Linguee
linguee.com
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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: linguee.com
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translate.yandex.com
HowToPronounce
howtopronounce.com
Merriam-Webster Dictionary
merriam-webster.com
Macmillan Dictionary
macmillandictionary.com
Dictionary.com
dictionary.com
SpanishDict
spanishdict.com
Definitions.net
definitions.net
Duden
duden.de
Oxford Learner’s Dictionaries
oxfordlearnersdictionaries.com
LyricsTranslate
lyricstranslate.com