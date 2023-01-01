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Dictionary.com, etki alanı ilk kez 14 Mayıs 1995'te kaydedilen çevrimiçi bir sözlüktür. Dictionary.com'un içeriği, Collins İngilizce Sözlüğü, American Heritage Dictionary ve diğerlerinden diğer içeriklerle birlikte Random House Kısaltılmamış Sözlüğün en son sürümünü temel almaktadır. .

Web Sitesi: dictionary.com

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