thefreedictionary.com

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Aradığınız her kelimeyi içeren tek Sözlük ve Eş Anlamlılar Sözlüğü. Ayrıca Günün Sözü, ücretsiz çevrimdışı sözlük erişimi ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere en iyi kaynaklardan milyonlarca tanım ve eşanlamlı: - Webster Sözlüğü - Roget'in Eş Anlamlılar Sözlüğü - Amerikan Mirası Sözlüğü

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