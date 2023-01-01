Aradığınız her kelimeyi içeren tek Sözlük ve Eş Anlamlılar Sözlüğü. Ayrıca Günün Sözü, ücretsiz çevrimdışı sözlük erişimi ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere en iyi kaynaklardan milyonlarca tanım ve eşanlamlı: - Webster Sözlüğü - Roget'in Eş Anlamlılar Sözlüğü - Amerikan Mirası Sözlüğü

Web Sitesi: thefreedictionary.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TheFreeDictionary.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.