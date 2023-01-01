TheFreeDictionary.com
thefreedictionary.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TheFreeDictionary.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: thefreedictionary.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, TheFreeDictionary.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Oxford Learner’s Dictionaries
oxfordlearnersdictionaries.com
Urban Dictionary
urbandictionary.com
YouVersion Bible
bible.com
Cambridge Dictionary
dictionary.cambridge.org
Catherines
catherines.com
Thesaurus.com
thesaurus.com
TechTerms.com
techterms.com
MUBI
mubi.com
HowToPronounce
howtopronounce.com
HotelsCombined
hotelscombined.com
Dictionary.com
dictionary.com
Pearson+
pearson.com