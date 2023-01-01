WebCatalog
Collins Dictionary

Collins Dictionary

collinsdictionary.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Collins Dictionary çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Collins'in güvenilir ücretsiz çevrimiçi İngilizce Sözlüğü. İngilizce kelime referansı için görseller, örnek cümleler, ses ve video telaffuzları ve ilgili eş anlamlılar sözlüğüyle yetkili, güvenilir ve güncel içerik.

Web Sitesi: collinsdictionary.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Collins Dictionary ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Oxford Learner’s Dictionaries

Oxford Learner’s Dictionaries

oxfordlearnersdictionaries.com

Jisho

Jisho

jisho.org

Merriam-Webster Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

merriam-webster.com

Macmillan Dictionary

Macmillan Dictionary

macmillandictionary.com

Dictionary.com

Dictionary.com

dictionary.com

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

dictionary.cambridge.org

Lingvo Live

Lingvo Live

lingvolive.com

TheFreeDictionary.com

TheFreeDictionary.com

thefreedictionary.com

Wikitravel

Wikitravel

wikitravel.org

Urban Dictionary

Urban Dictionary

urbandictionary.com

Word Hippo

Word Hippo

wordhippo.com

Definitions.net

Definitions.net

definitions.net

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası