WebCatalog
Jisho

Jisho

jisho.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jisho çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jisho güçlü bir Japonca-İngilizce sözlüktür. Kelimeleri, kanjiyi, örnek cümleleri ve daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlar.

Web Sitesi: jisho.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jisho ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Oxford Learner’s Dictionaries

Oxford Learner’s Dictionaries

oxfordlearnersdictionaries.com

Collins Dictionary

Collins Dictionary

collinsdictionary.com

Character Count

Character Count

charactercountonline.com

jpdb

jpdb

jpdb.io

Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary

dictionary.cambridge.org

Word Hippo

Word Hippo

wordhippo.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Rabbitique

Rabbitique

rabbitique.com

Linguee

Linguee

linguee.com

Etymonline

Etymonline

etymonline.com

Merriam-Webster Dictionary

Merriam-Webster Dictionary

merriam-webster.com

Macmillan Dictionary

Macmillan Dictionary

macmillandictionary.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası