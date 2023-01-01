Jisho güçlü bir Japonca-İngilizce sözlüktür. Kelimeleri, kanjiyi, örnek cümleleri ve daha hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlar.

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