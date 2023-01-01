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Etymonline

Etymonline

etymonline.com

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Çevrimiçi etimoloji sözlüğü (etymonline), İngilizce kelimelerin, deyimlerin ve deyimlerin kökeni ve geçmişine ilişkin hızlı ve güvenilir açıklamalar için internetin başvurulacak kaynağıdır. Akademik standartları karşılayacak kadar profesyonel, ancak herkes tarafından kullanılabilecek kadar da erişilebilir.

Web Sitesi: etymonline.com

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