Cambridge Dictionary

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İngilizce öğrenenler için en popüler sözlük ve eş anlamlılar sözlüğü. Kelimelerin anlamları ve tanımları, telaffuzları ve çevirileri ile birlikte.

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