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WebCatalog

OpenCopilot

OpenCopilot

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Web Sitesi: opencopilot.so

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenCopilot is an open-source tool that lets any product easily add AI assistants capable of guiding and helping users with simple English commands. For example, a music app can now understand and execute "play my favorite playlist" or "create a playlist based on listening history" without any complex coding.

Web Sitesi: opencopilot.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenCopilot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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