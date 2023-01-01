Keyifli ürünler için oturum tekrarı. OpenReplay, kullanıcıların web uygulamanızda yaptıklarını görmenize ve hata ayıklamanıza olanak tanıyan, sorunları daha hızlı gidermenize yardımcı olan açık kaynaklı bir oturum yeniden oynatma yığınıdır.

Web Sitesi: openreplay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenReplay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.