WebCatalog
SpeedCurve

SpeedCurve

speedcurve.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SpeedCurve çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha hızlı site. Daha mutlu kullanıcılar. İnsanların web sitenizin hızını nasıl deneyimlediklerini görün, ardından performans sorunlarını tanımlayıp düzeltin. Her ölçekteki işletme, web performanslarını izlememiz ve iyileştirmemiz konusunda bize güveniyor.

Web Sitesi: speedcurve.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpeedCurve ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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