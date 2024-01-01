Redirection.io önde gelen bir yönlendirme ve SEO optimizasyon aracıdır. Redirection.io, bir web sitesine yüklendiğinde pazarlama veya SEO yöneticilerinin trafik sorunlarını analiz etmesine ve HTTP hatalarını düzeltmek için yönlendirme kurallarını yapılandırmasına olanak tanır. Ayrıca HTML meta etiketlerinin (başlık, açıklama, açık grafik etiketleri vb.) düzeltilmesine de yardımcı olabilir ve bir web sitesinin etkili bir şekilde iyi çalışmasını sağlama konusunda rakipsiz olduğunu kanıtlar. Kullanıcılarınızın kaç kez 404 hatası aldığından emin değilseniz veya bunları düzeltmenin kolay bir yolu yoksa, Redirection.io muhtemelen sizin için iyi bir çözümdür!

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