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A full featured NFC Tag management platform for standard and authentication NFC tags. Provides redirect management, direct response and API options for flexible and powerful control. Plans and options for management of tens of tags to hundreds of thousands of tags. Includes QR code support for NFC tag and QR code combined applications. Developed and managed by Seritag, a leading global provider of NFC tags and products

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Web Sitesi: ixkio.com

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Alternatifler

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

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UTM.io

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Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

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