WebCatalog
elink.io

elink.io

elink.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde elink.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik oluşturun!

Web Sitesi: elink.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, elink.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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