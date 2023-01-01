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Nextmessage

Nextmessage

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Web Sitesi: nextmessage.nl

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Nextmessage çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Choose the best email marketing software - Discover how Nextmessage maximizes your email marketing potential. This directly leads to increased revenue and profit. Choose the tools you need for more revenue: - Send newsletters: send your first newsletter within 5 minutes. Import your contacts, design an email with the handy email builder, and send it immediately. - Automated campaigns: create smart audiences and email flows based on website visits, order history, and other customer data. Fully measurable and personalized. - Increase customer loyalty: earn points with a loyalty card, both online and in-store. Strengthen loyalty with gift vouchers and personalized offers.

Kategoriler:

Business
Email Marketing Software

Web Sitesi: nextmessage.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nextmessage ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

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Square

Square

squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

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Odoo

Odoo

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Brevo

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Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

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Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Freshsales

Freshsales

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ConvertKit

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