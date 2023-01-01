E-posta bültenlerini onlarınkine göre değil, kendi programınıza göre okuyun. E-posta bültenleri, en sevdiğiniz bloglar ve içerik oluşturucularla ilgili güncel bilgileri takip etmenin harika bir yoludur. Ancak çoğu zaman onları okumaya zamanınızın olmadığı tuhaf zamanlarda gelirler. Böyle bir durumda, ya onu hemen orada okumayı seçebilirsiniz, bu da üretkenliğinizi azaltır ya da daha sonra okumayı seçerek her şeyi unutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Haber bültenlerinin, ilgilenmeniz gereken diğer önemli e-postalarla dolu olan gelen kutunuzu tıkadığından bahsetmiyorum bile. LaterMail, haber bülteni e-postalarınıza, programınızın izin verdiği anda okunabilmesi için özel bir alan vererek bu sorunu çözer. Bunu, haber bülteni e-postaları için güzel, kullanımı kolay, çapraz platform uygulamasına sarılmış bir RSS beslemesi gibi düşünün.

Web Sitesi: latermail.app

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