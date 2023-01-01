WebCatalog
LaterMail

LaterMail

latermail.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LaterMail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-posta bültenlerini onlarınkine göre değil, kendi programınıza göre okuyun. E-posta bültenleri, en sevdiğiniz bloglar ve içerik oluşturucularla ilgili güncel bilgileri takip etmenin harika bir yoludur. Ancak çoğu zaman onları okumaya zamanınızın olmadığı tuhaf zamanlarda gelirler. Böyle bir durumda, ya onu hemen orada okumayı seçebilirsiniz, bu da üretkenliğinizi azaltır ya da daha sonra okumayı seçerek her şeyi unutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Haber bültenlerinin, ilgilenmeniz gereken diğer önemli e-postalarla dolu olan gelen kutunuzu tıkadığından bahsetmiyorum bile. LaterMail, haber bülteni e-postalarınıza, programınızın izin verdiği anda okunabilmesi için özel bir alan vererek bu sorunu çözer. Bunu, haber bülteni e-postaları için güzel, kullanımı kolay, çapraz platform uygulamasına sarılmış bir RSS beslemesi gibi düşünün.

Web Sitesi: latermail.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, LaterMail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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