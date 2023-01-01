WebCatalog
Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Knak Templates çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.

Web Sitesi: knak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knak Templates ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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