WebCatalog
Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Firefox Relay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gelen kutunuzu kontrol etmenize yardımcı olmak için gerçek e-posta adresinizi koruyun. Firefox Relay e-posta takma adları, e-postaları otomatik olarak gerçek gelen kutunuza ileterek gerçek e-posta adresinizi genel görünümden korur. Artık yalnızca gelen kutunuza istediğiniz e-postaları alabilirsiniz.

Web Sitesi: relay.firefox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Firefox Relay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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