Gelen kutunuzu kontrol etmenize yardımcı olmak için gerçek e-posta adresinizi koruyun. Firefox Relay e-posta takma adları, e-postaları otomatik olarak gerçek gelen kutunuza ileterek gerçek e-posta adresinizi genel görünümden korur. Artık yalnızca gelen kutunuza istediğiniz e-postaları alabilirsiniz.

Web Sitesi: relay.firefox.com

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