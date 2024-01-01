SmartReach.io, kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-postaları ve takipleri posta kutularından otomatik olarak planlayıp göndermelerine ve yanıt oranlarını artırmalarına olanak tanıyan bir e-posta destek yazılımıdır. SmartReach.io, potansiyel müşteri verilerinizi CRM'nizden kampanyalarınıza iş akışı otomasyonlarıyla senkronize eder ve ayrıca ProspectDaddy uzantısı aracılığıyla Linkedin aramasından potansiyel müşteriler ekleme olanağı sağlar. Bunun dışında, iş akışı otomasyonu aracılığıyla tüm potansiyel e-posta etkinliklerinizi otomatik olarak CRM'lerinize senkronize edebilir. Böylece satış ekibinizin manuel olarak harcadığı çabayı azaltır ve daha fazla anlaşma yapmak için bant genişliklerini artırır. SmartReach.io'nun benzersiz özellikleri - Ekip işbirliğini artırmak, potansiyel müşteri ve potansiyel olmayan kategorizasyon ve yanıt duyarlılığı raporu için Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu - Linkedin, E-posta, WhatsApp, SMS ve Çağrılar gibi kanallar aracılığıyla çok kanallı destek - Potansiyel müşteri kazanmak için ProspectDaddy chrome uzantısıyla doğrudan entegrasyon Linkedin'den e-posta bilgileri - Potansiyel müşterileri doğrudan smartreach.io kampanyalarına eklemek için Hubspot, Pipedrive, Zoho ve Salesforce gibi CRM'lerle yerel entegrasyonlar ve iş akışı otomasyonu. - Zapier aracılığıyla diğer CRM'lerle entegre olun. - Yanıta kadar takipleri otomatikleştirin ve gelişmiş insan benzeri gönderme algoritması - Yerleşik ücretsiz e-posta doğrulamaları, e-posta yumuşak başlatma, e-posta teslim edilebilirliği kurulum raporlarıyla e-postalarınızın gelen kutunuza teslim edilebilirliğini optimize edin. - E-postalarınızdaki programlanabilir koşullarla e-postalarınızı son derece kişiselleştirin - Ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan gelişmiş ekip özellikleri. - Farklı istemciler arasında kesintisiz geçişe yardımcı olan ajans özellikleri. - Tüm e-posta etkinliklerini takip edin, ayrıntılı analizler ve indirilebilir raporlar alın. - İş akışı otomasyonlarıyla e-posta etkinliğini tekrar CRM'nize senkronize edin.

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