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PersistIQ

PersistIQ

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Web Sitesi: persistiq.com

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PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla toplantı ayarlamak için PersistIQ'yu kullanıyor. PersistIQ'nun satış destek platformu şunları içerir: * Çok Kanallı Destek Dizileri: E-posta, çağrı, Linkedin desteği ve görevler * Potansiyel Müşteri Arama: Potansiyel müşteri listelerinizi oluşturmak için doğrulanmış e-postaları bulun * Çağrı Çevirici: PersistIQ içindeki potansiyel müşterileri arayın, yerel telefon numaralarını kullanın ve çağrıyı kaydedin kayıtlar * Otomasyon Tetikleyicileri: Açılan e-postalara, yanıtlara ve CRM verilerine dayalı olarak sosyal yardım kampanyalarını tetikleyin * Gmail Uzantısı: Gmail içindeki e-posta şablonları, bildirimler, kampanyalar ve potansiyel profiller * Analitik: A/B Testi, yanıt duyarlılığı analizi ve raporlama * Ekip İşbirliği: Paylaşılan şablonlar, ekip raporlaması ve kullanıcı yönetimi * Entegrasyonlar: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce ve Zapier Kullanım örnekleri: * Giden Satışlar: Potansiyel müşterilerin e-postalarını bulun ve kişiselleştirilmiş giden kampanyaları geniş ölçekte otomatikleştirin * Gelen Satışlar: Takipleri otomatikleştirin gelen potansiyel müşteriler daha fazla anlaşma yapılmasını sağlar * İşe Alma: Potansiyel iş adaylarına ulaşın

Kategoriler:

Business
Otomatik Çevirici Yazılımı
E-posta Takip Yazılımı
Giden Çağrı Takip Yazılımı
Satış Etkileşim Yazılımı
Diğer Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımları

Web Sitesi: persistiq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PersistIQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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lemlist

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Uptics

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Salesdash CRM

salesdashcrm.com

SalesBlink

SalesBlink

salesblink.io

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