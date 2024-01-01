WebCatalog

Overloop

Overloop

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Web Sitesi: overloop.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Overloop çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon

Kategoriler:

Business
E-posta Takip Yazılımı
Satış Etkileşim Yazılımı
E-posta Pazarlama Yazılımı

Web Sitesi: overloop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Overloop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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