Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon

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Web Sitesi: overloop.com

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