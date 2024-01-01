Overloop
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Web Sitesi: overloop.com
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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon
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Web Sitesi: overloop.com
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