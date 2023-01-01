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Findymail helps you find & verify B2B emails to use in your sales outreach We only provide you verified emails that do not bounce to ensure your email deliverability is safe. You can also automate the manual export work you are currently doing on popular prospecting platform such as Linkedin Sales Navigator or Apollo so that you can focus more on closing deals and less on data gathering.

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