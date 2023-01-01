WebCatalog
Mutant Mail

Mutant Mail

my.mutantmail.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mutant Mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mükemmel E-posta Çözümü, Tüm E-posta Kimlikleri için Tek Gelen Kutusu. Tüm özel alan adı e-postalarınızı Tek Gelen Kutusu'ndan yanıtlayın, Gönderin ve Alın. E-posta istemcisine gerek yok, son olarak sunucu tarafı çözümü. PGP şifrelemesi kullanılarak iletilen e-postalarda şifreleme ile mutlak gizlilik ve anonimlik.

Web Sitesi: mutantmail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mutant Mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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