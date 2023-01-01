WebCatalog
Mailor

Mailor

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Web Sitesi: mailor.us

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mailor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PAYLAŞILAN GELEN KUTUSU: Bir grup oluşturun ve üyeleri davet edin. E-posta alın, içerik paylaşın, mesaj, belge veya resim gönderin. Herkes bildirimleri kendi tercihlerine göre ayarlayabilir. Sadece ilgilendiğiniz konulardan haberdar olun. Daha az mesaj, daha fazla bilgi. EKİP PORTALI: Projelerinizde ve ekiplerinizde neler olup bittiğine dair genel bir bakış sağlayın. Mesajları doğrudan Mailor'da okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz veya tek bir tıklamayla e-posta istemcinizde olabilirsiniz. Kontrol panellerini sizin için çalışacak şekilde ayarlayın!

Web Sitesi: mailor.us

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mailor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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