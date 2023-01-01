PAYLAŞILAN GELEN KUTUSU: Bir grup oluşturun ve üyeleri davet edin. E-posta alın, içerik paylaşın, mesaj, belge veya resim gönderin. Herkes bildirimleri kendi tercihlerine göre ayarlayabilir. Sadece ilgilendiğiniz konulardan haberdar olun. Daha az mesaj, daha fazla bilgi. EKİP PORTALI: Projelerinizde ve ekiplerinizde neler olup bittiğine dair genel bir bakış sağlayın. Mesajları doğrudan Mailor'da okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz veya tek bir tıklamayla e-posta istemcinizde olabilirsiniz. Kontrol panellerini sizin için çalışacak şekilde ayarlayın!

Web Sitesi: mailor.us

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mailor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.