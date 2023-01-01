WebCatalog
33mail

33mail

33mail.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 33mail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SINIRSIZ ÖZEL E-POSTA TAKMA ADI: İhtiyacınız olduğunda yeni bir e-posta adresi oluşturun. Aktif adresler üzerinde tam kontrol sağlayın. Tüm postaları mevcut e-posta adresinize yönlendirir. 33Mail tarafından iletilen e-postalara bile anonim olarak yanıt verebilirsiniz. Bir daha asla istenmeyen e-posta almayın!

Web Sitesi: 33mail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 33mail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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