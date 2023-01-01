WebCatalog
Mailscribe

Mailscribe

mailscribe.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mailscribe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mailscribe, e-postanızın kontrolünü ele almanız için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Kusursuz e-postalar oluşturun, e-posta adresinizi paylaşmadan bültenlere abone olun ve ilginizi çekebilecek yeni konuları keşfedin. Mailscribe ile e-postanın gücünün kilidini açabilirsiniz!

Web Sitesi: mailscribe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mailscribe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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