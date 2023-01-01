WebCatalog
Aimtell

Aimtell

aimtell.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aimtell çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yüksek düzeyde hedeflenmiş mobil ve masaüstü web push bildirimleri aracılığıyla web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçin.

Web Sitesi: aimtell.com

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