Sendbird

Sendbird

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: sendbird.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sendbird çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Kategoriler:
Business
Anında Bildirim Yazılımı
Bot Platformları Yazılımı
Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: sendbird.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sendbird ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Podium

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Rocket.Chat

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Tidio

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RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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zoho.com

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scribd.com

Spenmo

Spenmo

spenmo.com

Virgin Australia

Virgin Australia

virginaustralia.com

TuneIn

TuneIn

tunein.com

Legistify

Legistify

legistify.com

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Cohere

Cohere

cohere.com

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