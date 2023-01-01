Kulüp finansmanını yönetmek için başvuru Paysa sayesinde kulüp üyelik aidatlarınız endişe etmeden çözülür. 20 farklı spor dalında 300'den fazla organizasyonun kulüp mali durumlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyoruz. Paysy, ödemelerin yanı sıra diğer birçok işlevi sayesinde kulübün birçok alanda verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

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