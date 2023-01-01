WebCatalog
Paysy

Paysy

paysy.sk

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paysy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Kulüp finansmanını yönetmek için başvuru Paysa sayesinde kulüp üyelik aidatlarınız endişe etmeden çözülür. 20 farklı spor dalında 300'den fazla organizasyonun kulüp mali durumlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyoruz. Paysy, ödemelerin yanı sıra diğer birçok işlevi sayesinde kulübün birçok alanda verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: paysy.sk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paysy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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