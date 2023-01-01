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TuneIn

TuneIn

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Web Sitesi: tunein.com

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TuneIn, aylık 60 milyondan fazla aktif kullanıcıya canlı haberler, radyo, spor, müzik ve podcast'ler sunan bir Amerikan ses yayın hizmetidir. TuneIn'in 2019 yılı itibarıyla aylık 75 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. TuneIn, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan TuneIn Inc şirketi tarafından işletilmektedir. Şirket 2002 yılında Bill Moore tarafından Dallas, Teksas'ta RadioTime adıyla kuruldu. Kullanıcılar TuneIn web sitesinde radyo dinleyebilir, bir mobil uygulamayı, akıllı hoparlörü veya desteklenen başka bir cihazı kullanabilir. 2016 yılı itibarıyla TuneIn 55'ten fazla araç modelinde de mevcuttu. 2013 yılında şirket, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners ve Icon Ventures'tan 47 milyon dolardan fazla girişim fonu topladı.

Web Sitesi: tunein.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TuneIn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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