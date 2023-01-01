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Voxer

Voxer

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Web Sitesi: voxer.com

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Voxer, akıllı telefonlar için ücretsiz Voxer Walkie Talkie uygulamasıyla tanınan, San Francisco merkezli bir mobil uygulama geliştirme şirketidir. Tom Katis ve Matt Ranney tarafından kurulan Voxer Walkie Talkie, hem canlı bir "bas-konuş" sistemi hem de sesli mesajlaşma sistemidir. Voxer'daki mesajlar, kaydedilirken canlı olarak iletilir ve ardından sesli mesaj olarak da iletilir. Uygulama Android, Windows Phone ve iOS işletim sistemlerinde çalışır. Nisan 2012'de şirket, Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital ve diğer melek yatırımcılardan girişim finansmanı olarak 30 milyon dolar topladı.

Web Sitesi: voxer.com

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