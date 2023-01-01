WebCatalog

Lever

Lever

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Web Sitesi: lever.co

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Lever, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan ve işe alım için aday takip sistemi sağlayan ABD merkezli bir yazılım şirketidir. 2012 yılında Sarah Nahm, Nate Smith ve Randal Truong tarafından kuruldu. Lever, Eylül 2012'deki başlangıç ​​turunda 2,8 milyon dolar, Ekim 2014'teki Seri A turunda 10 milyon dolar ve Ocak 2016'daki Seri B turunda ilave 20 milyon dolar topladı. Temmuz 2017'de Lever, 40 milyon dolar toplayarak toplam finansmanını 2017'ye çıkardı. 70 milyon dolar. Box CEO'su Aaron Levie, Yahoo! CEO'su Marissa Mayer ve Yelp CEO'su Jeremy Stoppelman'dan oluşan bir danışma kurulu tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: lever.co

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