Instagram (genellikle IG veya Insta olarak kısaltılır), Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan ve ilk olarak Ekim 2010'da iOS'ta piyasaya sürülen, Facebook'a ait bir Amerikan fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmetidir. Android sürümü Nisan 2012'de piyasaya sürüldü. Kasım 2012'de sınırlı özelliklere sahip bir masaüstü arayüzü, Haziran 2014'te bir Fire OS uygulaması ve Ekim 2016'da Windows 10 için bir uygulama. Uygulama, kullanıcıların filtrelerle düzenlenebilen ve hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilen medya yüklemesine olanak tanır. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar fotoğrafları beğenebilir ve içeriklerini bir akışa eklemek için diğer kullanıcıları takip edebilir. Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin o zamanki iPhone'un ekran genişliğiyle eşleşecek şekilde 640 piksellik kare (1:1) en boy oranında çerçevelenmesine izin vermesiyle ayırt ediliyordu. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele çıkarılarak hafifletildi. Hizmet ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve ana muhalefeti Snapchat'e benzer şekilde kullanıcıların fotoğraf ve videoları sıralı bir akışta yayınlamasına olanak tanıyan ve her gönderiye erişim sağlayan bir Hikayeler özelliği ekledi. diğerlerinin her biri 24 saat süreyle. Ocak 2019 itibarıyla Hikayeler özelliği günde 500 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. 2010 yılında kullanıma sunulmasının ardından Instagram, iki ayda bir milyon, yılda 10 milyon ve Mayıs 2019 itibarıyla 1 milyar kayıtlı kullanıcıya ulaşarak hızla popülerlik kazandı. Nisan 2012'de Facebook, hizmeti nakit ve hisse senedi olarak yaklaşık 1 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. Ekim 2015 itibarıyla 40 milyarın üzerinde fotoğraf yüklenmiştir. Etkisinden ötürü övülse de Instagram, özellikle politika ve arayüz değişiklikleri, sansür iddiaları ve kullanıcılar tarafından yüklenen yasa dışı veya uygunsuz içerik nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Temmuz 2020 itibarıyla en çok takip edilen kişi, 233 milyondan fazla takipçiyle futbolcu Cristiano Ronaldo'dur. 14 Ocak 2019 itibarıyla, Instagram'da en çok beğenilen fotoğraf, @world_record_egg hesabı tarafından yayınlanan ve yalnızca Kylie Jenner'ın bir gönderisindeki 18 milyonluk önceki rekoru aşmak amacıyla oluşturulan bir yumurta resmidir. Resim şu anda 54 milyonun üzerinde beğeniye sahip. Instagram 2010'lu yılların en çok indirilen 4'üncü mobil uygulaması oldu.

Web Sitesi: instagram.com

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