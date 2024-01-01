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Flip CX

Flip CX

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Web Sitesi: flipcx.com

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Flip CX is a software company that offers an Alexa-like voice AI experience for businesses to optimize their phone channel for better customer service. Flip CX is backed by Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen, and Forum Ventures.

Kategoriler:

Business
Akıllı Sanal Asistanlar Yazılımı

Web Sitesi: flipcx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flip CX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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