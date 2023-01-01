WebCatalog
Gladly

Gladly

gladly.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gladly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri hizmetlerinizi Gladly ile dönüştürün. 1 numaralı yapay zeka destekli müşteri hizmetleri yazılımımız maliyetleri azaltır, geliri artırır ve temsilcilerin olağanüstü hizmet yoluyla müşteri sadakatini artırmasına olanak tanır.

Web Sitesi: gladly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gladly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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